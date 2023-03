STORY: Nach dem schweren Zugunglück in der Nähe der zentralgriechischen Stadt Larissa, zwischen Thessaloniki und Athen, versammelten sich am Mittwochabend Dutzende Demonstranten vor dem Bahnhof von Thessaloniki, um gegen die schlechten Zustände bei der griechischen Eisenbahn zu demonstrieren. Auch in der griechischen Hauptstadt Athen kam es zu Protesten und anschließenden Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Zuvor hatten sie vor dem Büro des Zugbetreibers Hellenic Train demonstriert. Dutzende Menschen waren in der Nacht zu Mittwoch bei der Kollision von zwei Zügen ums Leben gekommen. Die Behörden arbeiten an der Klärung der Frage, wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Hochgeschwindigkeitszug und einem Güterzug kommen konnte. Bahnarbeiter des Landes wollen am Donnerstag in einen 24-stündigen Streik treten. Die griechische Gewerkschaft der Eisenbahner teilte mit, dass die Belegschaft damit gegen die chronische Vernachlässigung der Eisenbahnstrecken durch mehrere Regierungen protestieren wolle.

