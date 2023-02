STORY: Riesige Stichflammen und schwarze Rauchwolken am Montag in der Nähe der Stadt East Palestine im US-Bundesstaat Ohio. Nach der Entgleisung eines mit gefährlichen Chemikalien beladenen Güterzuges vor einigen Tagen wurde nach Angaben der Behörden Vinylchlorid aus fünf Waggons abgelassen und verbrannt. Zuvor hatte der Gouverneur von Ohio, MikeDeWine, alle Bürger im Umkreis von 1,6 Kilometern um den Unglücksort dringend dazu aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Einer der Waggons des entgleisten Zuges drohte nach einem extremen Temperaturanstieg zu explodieren. Behördenangaben zufolge war der Güterzug unterwegs in den Nachbarstaat Pennsylvania, als 50 seiner insgesamt 140 Waggons am Freitagabend nahe dem Ort East Palestine entgleisten. Zehn von ihnen waren mit Gefahrgut beladen, darunter fünf mit der hochgiftigen Chemikalie Vinylchlorid, wie die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB bereits am Samstagabend im Onlinedienst Twitter mitteilte. Verletzt wurde den Behörden zufolge niemand. Angaben zur möglichen Unglücksursache gab es zunächst nicht.

