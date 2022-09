STORY: In München hat am Samstag das diesjährige Oktoberfest begonnen – zum ersten Mal seit 2019. Damit beendete das größte Bierfest der Welt seine Corona-Pandemie-bedingte Durststrecke. Mit dem traditionellen Bierfassanstich durch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter floss dann auch der Gerstensaft in Strömen. „Ja, der Anstich war mittelmäßig. Aber drei Jahre Pause, da merkt man einfach Trainingsrückstand und Gegenwind und was es alles gibt.“ Mit Öffnung des Festplatzes strömten Tausende in Dirndl und Lederhose auf die Theresienwiese. Die Veranstalter rechnen auch dieses Jahr wieder mit Millionen Besuchern, die nach München kommen, darunter auch Touristen aus aller Welt. Corona-Auflagen gibt es keine, dass hatte Oberbürgermeister Reiter bereits Anfang des Jahres zugesagt. Und die Besucher sind voller Vorfreude: „Es ist saugeil. Ich habe mich wirklich schon ziemlich lang drauf gefreut. Wir haben auch in den Sommerferien schon mal einen Wies’n-Abend gemacht, mit Tracht. Jetzt warte ich nur noch auf's Bier und dann ist alles gut.“ „Sehr schön, nach drei Jahren endlich wieder die Wiesn, wir haben es vermisst.“ „Alle sind offen, es ist vollkommen international, macht Spass, ja.“ „Es ist ein Traum. Nach so langer Abstinenz endlich wieder hier im Zelt. Ein Traum.“ Das Oktoberfest endet nächste Woche am 3. Oktober.

