In den 1950er und 1960er Jahren war Doris Day einer der größten Hollywood-Stars. Ihr Image: Das fröhliche Mädchen von nebenan. Als Schauspielerin und Sängerin feierte sie Erfolge und heimste zahlreiche Preise ein. Im vergangenen Mai war Doris Day im Alter von 97 Jahren im kalifornischen Carmel gestorben. Für Fans bietet sich nun im kommenden April die Chance, Andenken an die Hollywood-Ikone zu erwerben. Dann sollen Hunderte Gegenstände aus dem Nachlass von Day versteigert werden. Martin Nolan vom Auktionshaus Julien´s Auctions: "Wenn man an Doris Day denkt, dann sind da so viele Filme, so viele Platten, eine eigene Fernsehshow. Die Leute erwarten Dinge aus ihrer Karriere und aus ihrem Leben. Wir haben vier Golden Globes, die versteigert werden. Fantastische Preise, die Doris Day für ihre großartigen Filme bekommen hat. Das sind natürlich die Highlights. Aber alles aus ihrem Haus wird sehr begehrt sein. Zu den 800 Objekten, die nächstes Jahr versteigert werden, gehören auch Dutzende Möbel, Kunstwerke, Geschirr und andere Gegenstände, die aus dem Haus von Doris Day in Carmel stammen. Tiere spielen dabei eine wichtige Rolle: "Wenn man gar nichts über Doris Day weiß und in dieses Haus kommt, dann würde man ganz deutlich erkennen, dass sie jemand war, der Tiere liebte. Man sieht Schmetterlinge, man sieht Hunde. Es gibt Elefanten und Giraffen. Es findet sich jedes Tier. Auf Kunstgegenständen, auf dem Geschirr und auf Fotos. Das sind Bespiele dafür, wie sie ihre Tiere geschätzt hat." Day's Führerschein, ihr Pass und mehrere Gemälde gehören ebenfalls zu den Gegenständen, die unter den Hammer kommen sollen. Den Versteigerungserlös soll die Tierschutz-Stiftung "The Doris Day Animal Foundation" bekommen.