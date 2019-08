Diese handschriftlichen Notizen und Zeichnungen von Franz Kafka sollen schon bald digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden - so das Versprechen der Israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem. Seit 2008 hat die Bibliothek Schriften des in Prag geborenen, jüdischen Autors von verschiedenen Orten aus Deutschland zusammengesammelt, und kürzlich die Eigentumsrechte an Dokumenten aus einem Schweizer Banksafe erhalten. Zu der Sammlung gehören neben den Schriften auch Zeichnungen, ein Übungsbuch für Hebräisch, und, hier im Bild, eine Karte, die an Max Brod adressiert wurde. Jener Freund Kafkas, der zum Glück der Nachwelt, den Wunsch seines Freundes ignoriert, und seine Text nicht nach dessen Tod verbrannte. Der Autor ist vor allem für seine Werke "Der Prozess", "Die Verwandlung" und "Das Schloss" bekannt, und starb im Jahr 1924 an Tuberkulose. Er war nur 40 Jahre alt geworden.