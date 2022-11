STORY: Am Sonntag ist ein unbemannter Space X-«Dragon»-Versorgungsfrachter mit rund 3.500 Kilogramm Ausrüstung und Vorräten erfolgreich im All angekommen. Abgeflogen war der Raumfrachter am Samstag vom US-amerikanischen Kennedy Space Center aus. An Bord der Mission hat sich unter anderem auch Material für wissenschaftliche Experimente befunden. Es ist bereits die 26. Versorgungsmission des kommerziellen Betreibers SpaceX in Zusammenarbeit mit der Nasa. Der wiederverwendbare Versorgungsfrachter soll nach etwa einem Monat auf der Erde zurückkehren.

