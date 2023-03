STORY: Nachschub für die Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS. Am Dienstag startete eine SpaceX-Trägerrakete mit einer autonom betriebenen Dragon 2-Kapsel vom Cape Canaveral Space Center im US-Bundesstaat Florida. An Bord der Raumkapsel ist auch Material für wissenschaftliche Experimente, die von deutschen Studentinnen und Studenten vorbereitet worden sind. Die Studierenden hatten sich zuvor in einem Wettbewerb durchgesetzt. Die Experimente beschäftigen sich unter anderem mit Pflanzenwachstum in der Schwerelosigkeit und der Frage, wie Raumfahrzeuge weniger reparaturanfällig werden können. Der Raumfrachter wird am Donnerstag an der ISS erwartet.

Mehr