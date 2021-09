Startklar für den Flug ins All. Am Dienstag düste eine Sojus-Trägerrakete vom Typ 2.1B in Richtung Weltraum. Abgehoben ist sie am Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. An Bord befand sich eine kostbare Ladung: Denn das britische Unternehmen OneWeb ließ 34 Satelliten in ihre Umlaufbahn bringen. Ziel ist es ein globales Hochgeschwindigkeits-Internet aufzubauen. Dafür sollen am Ende rund 600 Satelliten die Erde umkreisen.

