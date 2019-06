Ein Anblick, der den Verkehr zum erliegen bringt: knapp hundert nackte Menschen auf dem Fahrrad radeln mitten durch eine der größten Städte der Welt. Einmal im Jahr wird das Nacktradeln in Mexiko Stadt organisiert. Ulises Velazquez ist einer der Veranstalter: "Wir wollen, dass die Bürger ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie viele soziale und ökologische Probleme wir haben, wir wollen, dass die Leute verstehen, dass der viele Verkehr ein Problem ist. Wir Fahrradfahrer brauchen ausreichend Platz, um friedlich zwischen den Fahrzeugen radeln zu können. Verkehr, das sind wir ja alle zusammen." Nach Schätzungen sind es täglich 8 Millionen Fahrzeuge, die die Straßen der Hauptstadt verstopfen. Diese deutsche Teilnehmerin sagt "Ich mache bei dem Nacktradeln mit, weil ich will, dass die Welt sieht, dass wir hier sind. Man sollte uns jeden Tag auf der Straße wahrnehmen, Wir protestieren hier gegen die Abhängigkeit von Öl." Mexiko Stadt hat sich in den letzten Jahren bemüht, um eine bessere Fahrradkultur zu entwickeln. Ein Programm für Fahrrad Sharing wurde eingerichtet, und Fahrradwege gebaut.