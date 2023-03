STORY: Nackte Tatsachen für einen guten Zweck. Hunderte Teilnehmer warfen sich am Sonntag unbekleidet vor der Küste Sydneys in die Fluten. Ihre Aktion sollte aber nicht nur für neugierige Hingucker sorgen, sondern auch Aufmerksamkeit schaffen für regelmäßige Hautkrebsuntersuchungen, um gegebenenfalls den Krebs frühzeit bekämpfen zu können. Eine gute Basis dafür ist ein sensibler Umgang mit dem eigenen Körper, wie auch eine Teilnehmerin bestätigt: "Es ist eine so wichtige Gelegenheit für Menschen, ihren Körper zu akzeptieren, so wie er ist, und hier in dieser schönen Stadt zu sein, im Hafen zu schwimmen. Wir haben hier einige der schönsten Orte der Welt, und an diesen Orten so zu sein, wie man ist, in dieser Ganzheit, ist eine tolle Chance. Es ist ein wunderschöner Morgen und wir können uns glücklich schätzen." Zudem wurde von den Organisatoren versucht, einen neuen Weltrekord für die meisten gemeinsamen Nacktschwimmer aufzustellen. Die Messlatte lag bei rund 2.500 Teilnehmern, die 2018 in Irland unterwegs gewesen waren. Doch obwohl dieses Ziel klar verfehlt wurde, zeigten sich die meisten Nacktschwimmer nach ihrer Aktion ganz offensichtlich ziemlich zufrieden.

