In der japanischen Stadt Okayama haben mehr als Zehntausend Männer das Hadaka-Matsuri-Fest gefeiert. Nur mit Lendenschurzen bekleidet, stürzten sie sich in eiskaltes Wasser, so wie es die 500-Jahre alte Tradition verlangt. Der Überlieferung zufolge kündigt das Nacktfest den Frühling an. O-TON YASUHIKO TOKUYAMA, TEILNEHMER: "Einmal im Jahr, zu kältesten Zeit im Februar, kleiden wir uns in Lendenschurze und zeigen, dass wir richtige Männer sind. Das ist das wichtige an diesem Fest und deshalb nehme ich immer wieder teil." Höhepunkt des Festes ist traditionell am Samstagabend, wenn ein Priester Bündel von Zweigen und zwei Glücksstäbe in die Menge schmeißt. Wer sie fängt, dem winken im kommenden Jahr Glück und Wohlstand. Entsprechend hart wird um die Stäbe gekämpft. Während in der Vergangenheit auch Menschen tot getrampelt wurden, kamen die Teilnehmer diesmal mit Schrammen und blauen Flecken davon.