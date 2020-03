In den USA, im US-Bundesstaat Maryland, hat Pfarrer Scott Holmer von der katholischen Kirche St. Edward in Bowie auf seine ganz eigene Art auf die aktuelle Krisensituation reagiert. Denn durch die Corona-Pandemie kann zurzeit niemand in die Gotteshäuser. Und damit ist es für Personen auch nicht möglich, eine Beichte abzulegen. Doch Pfarrer Holmer hatte eine Idee: "Es war zehn Minuten vor dem üblichen Termin für die Beichte am Samstag. Und ich fragte mich, wie wir das machen sollen, um die Ansteckungen zu reduzieren. Und da sah ich in den Nachrichten, dass man in Südkorea Menschen in vorbeifahrenden Autos auf das Coronavirus testet. Und ich sagte mir: "Warum machen wir das nicht auch mit einem Drive-Through, wenn sie beichten wollen? Also schnappte ich mir ein paar Absperrkegel, ein Schild und einen Stuhl und stellte sie auf dem Parkplatz auf. Und dann saß ich einfach nur da." In den ersten Tagen hielten nur wenige Wagen an. Aber die Dinge änderten sich, nachdem ein Video der Beichte im Vorbeifahren die Runde machte. Pfarrer Holmer freut sich darüber. Denn diese Tätigkeit hilft nicht nur den Menschen, ihr Gewissen zu erleichtern, sondern sie gibt auch ihm als Priester einen echten Sinn. Denn, wie er sagte, ist besonders der Glaube in schwierigen Zeiten eine guter Impfstoff gegen Angst.