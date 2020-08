Das juristische Tauziehen um die Corona-Proteste am Wochenende geht in die nächste Runde. Das Land Berlin will die Genehmigung der für Samstag geplanten Demonstration von Gegnern der Corona-Auflagen nicht hinnehmen. Das stand zu erwarten, die Polizeibehörde rief deshalb das Oberverwaltungsgericht an. Der Streit könnte vor dem Bundesverfassungsgericht enden. Bei im Regierungsviertel Befragten lagen die Meinungen zur Demo bzw. deren Verbot recht weit auseinander. "Grundgesetz hat Vorrang. Und das sind Grundrechte, die kann man nicht einfach aushebeln, genau. Wenn so eine Pandemie oder Krankheitswelle über uns kommt, dann muss man das über Freiwilligkeit regeln und nicht wie Mutti Merkel meint, wir im Kindergarten sind, und sie sagt: Wir müssen die Masken aufsetzen, und dann müssen wir alle Masken aufsetzen. Wo sind wir denn? Wir sind doch freie Menschen, oder? Können doch selber entscheiden." "Und wir wollen uns das einfach mal hier anschauen als Teilhaber an diesem geschichtsträchtigen Tag, denke ich mir. Und wenn sie verboten ist, werden wir natürlich nicht auf die Demo gehen. Aber wir wollen beobachten, was passiert. Und ich denke, ein Slogan muss heißen: nie wieder Hitler. Und da geht es natürlich auch darum, dass man schauen muss, wie konnte das damals passieren und dass das nicht wieder passiert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch viele Leute hier interessiert." "Ich finde es grenzwertig, dass viele das immer noch abstreiten, und letztendlich die Bilder, die man gesehen hat. Wir kommen jetzt zum Beispiel aus der Region Elsass her. Wenn man die Bilder mal gesehen hätte, dann weiß man, was da letztendlich passieren kann und welche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind, damit so was nicht noch mal eintritt." Unabhängig vom Verlauf der gerichtlichen Entscheidungen fing die Berliner Polizei mit dem Aufbau von Absperrgittern im Tiergarten an. Am frühen Freitagnachmittag hatte das Verwaltungsgericht das generelle Verbot gekippt und die Großdemonstration unter mehreren Auflagen zugelassen. Die Polizei stellt sich nach eigenen Angaben in jedem Fall auf potenziell gewaltbereite Demonstranten ein. Zur Bewältigung des Einsatzes am Samstag verfüge man über 3000 Beamte, so die Behörde.

