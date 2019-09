Tausende Demonstranten haben am Montag in Hongkong am bekannten Tamar Park ihren Protest gezeigt. Dieser Protest soll Ausdruck finden in einem Hongkong-weiten Streik. Die meisten Demonstranten saßen friedlich auf dem Parkboden und riefen Slogans gegen die Regierung. Eine Demonstrantin sagte: O-Ton: "Ich würde sagen, dass es für die Menschen hier in Hongkong sehr wichtig ist, dass wir den Kampf für unsere fünf Forderungen fortsetzen. Wenn wir den Kampf stoppen, wäre es mit Hongkong zuende und die Lage" zwei Systeme - ein Land" wäre dann wohl auch beendet. Ebenso wie unser grundlegendes politisches Recht, dass wir uns beteiligen dürfen an sozialen Bewegungen, gegen die Regierung - auch das wäre dann beendet. Daher ist diese Bewegung nicht nur eine gegen das geplante Auslieferungsgesetz, sondern überhaupt dafür, dass die Menschen hier in Hongkong für eine bessere Zukunft kämpfen und für wirkliche Demokratie." Der jetzt geplante Streik soll einem Wochenende folgen, dass von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften geprägt war. Die Proteste gegen die Regierung Hongkongs und auch gegen die Regierung Chinas in Peking hatten vor gut drei Monaten begonnen.