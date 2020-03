Es ist der "Big Tuesday" nach dem "Super Tuesday: Beim Duell innerhalb der Demokratischen Partei liegt derzeit Ex-Vizepräsident Joseph "Joe " Biden vor Senator Bernard "Bernie" Sanders. Biden sagte in Detroit im wichtigen und umkämpften US-Bundesstaat Michigan: O-Ton: "Die Tage der Spaltung des Landes durch Donald Trump werden bald vorbei sein. Und wenn er dann gegangen ist, also weg ist, dann werden wir zurückkehren auf die Straße, um unseren Staatenbund noch perfekter zu entwickeln." Sein Kontrahent Sanders sagte in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri, wichtig sei es, dass man gemeinsam Trump schlagen wolle. Er kämpfe für Klimaschutz und für mehr soziale Gerechtigkeit im Land. O-Ton: "Über all die Jahre hat sich - aus verschiedenen Gründen - Joe Biden mit Blick auf den Senat immer wieder dafür eingesetzt, Sozialausgaben zu senken. Ich aber führe den Kampf dafür an, mehr für Soziales auszugeben." Am Dienstag wird in sechs Bundesstaaten gewählt, der Kandidat der Demokraten gegen Donald Trump soll spätestens im Juli bestimmt werden.