Die nächste Weltklimakonferenz COP27 soll im kommenden Jahr in Ägyten stattfinden. Das teilte das Umweltministerium des nordafrikanischen Landes am Donnerstagabend mit. Zum Tagungsort wurde Scharm el-Scheich bestimmt. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte im September sein Interesse an einer Ausrichtung der COP27 im Namen des afrikanischen Kontinents bekundet. Umweltministerin Yasmine Fouad sagte während der diesjährigen Konferenz in Schottland, die COP27 in Ägypten werde ein wahrhaft afrikanischer Gipfel. Ihr Land hoffe, einen Fokus auf die Bereiche legen zu können, die für den Kontinent besonders wichtig sind, so etwa Finanzen, den Umgang mit Klimaschäden und der Weg zur CO2-Neutralität. Für das Jahr 2023 wurden die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeber auserkoren. In diesem Jahr findet die Konferenz in Glasgow statt. Im Laufe des Freitags soll entschieden werden, ob der Gipfel in die Verlängerung geht.

