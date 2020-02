Handyriese Samsung hat am Dienstag ein horizontal faltbares Smartphone vorgestellt. Es ist der zweite Anlauf mit der Technologie, mit der sich der südkoreanische Hersteller von den Konkurrenten Apple und Huawei absetzen möchte. Das Galaxy Z Flip ähnelt im geschlossenen Zustand einem quadratischen Make-up-Spiegel. Aufgefaltet erreicht es die Größe der meisten anderen Smartphones auf dem Markt. Mit hierzulande 1.480 Euro ist es allerdings deutlich teurer als das Apples High-End-Modell iPhone 11 Pro. Im vergangenen Jahr hatte Samsung das Galaxy Fold vorgestellt, bei dem es allerdings Probleme mit dem Kunststoffdisplay gegeben hatte. Smartphone-Experte Bob O'Donnell: "Entscheidend am Galaxy Z Flip wird sein, dass es zuverlässig funktionieren muss. Probleme wie bei der ersten Ausgabe des Fold müssen vermieden werden. Ich glaube, Samsung hat da eine Menge gelernt. Sie haben zum Beispiel kleine Bürsten in der Falz unter dem Display eingesetzt, um zu verhindern, dass Staub und Schmutz eindringen können." Im Rahmen der Präsentation in San Francisco stellte Samsung auch neue Versionen seiner Galaxy S-Serie vor. Das S20 wartet dabei mit einem neuen Kameramodus namens Single Take auf, der mehrere Fotos und 8K-Videos in unterschiedlichen Aufnahmemodi mit einem einzigen Druck auf den Auslöser einfängt. "Ich denke, die Schlacht um die beste Kamera in Smartphones geht jetzt weiter. Bei der Vorstellung wurde auf die Kamera mehr Zeit aufgewendet als auf irgendeine andere Funktion. Und das zeigt, welche Bedeutung Samsung ihr beigemessen hat, und wohin die Reise geht. Das andere große Thema ist 5G. Kameras und 5G. Das ist so ziemlich alles". Samsung braucht ein Erfolgsmodell, um wieder in Schwung zu kommen. Zuletzt hatte Apple mit günstigeren Preisen für das iPhone 11 die Marktführerschaft bei den Smartphones übernommen. Auch der starken Konkurrenz von Huawei sieht sich Samsung ausgesetzt.