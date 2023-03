STORY: Nach dem gescheiterten Misstrauensvotum gegen die französische Regierung haben Demonstrierende in der Nacht zum Dienstag ihrem Ärger über die beschlossene Rentenreform Luft gemacht. Wie hier in Paris wurde mancherorts eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Müll wurde in Brand gesetzt, Fahrzeuge demoliert, Haltestellen entglast. Feuerwehrleute bemühten sich, die Brände zu löschen. Die Abfallhaufen waren aufgrund von Streiks tagelang nicht abgeholt worden. Es kam zu mehreren Festnahmen. Die landesweiten Proteste sollen fortgesetzt werden. Man sehe sich am Donnerstag wieder, erklärte eine Vertreterin der linken Gewerkschaft CGT in Paris. Herzstück der Reform ist die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Die französische Regierung hatte am Montag ein Misstrauensvotum knapp überstanden. Ein Sturz der Regierung hätte auch das Aus für die Reform bedeutet, die Ministerpräsidentin Elisabeth Borne unter Umgehung des Parlaments durchgebracht hatte. Die Oppositionsparteien wollen die Verfassungskonformität der Reform prüfen lassen.

