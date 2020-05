"Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Nähmaschine. Und zwar mein Sohn hat versucht, ein wenig zu nähen. Der hat aber das Füßchen nicht runter gemacht." Ist das ein klassischer Bedienfehler oder eher die Unerfahrenheit des Sohnes, mit der Nähmaschine zu arbeiten. Für den Geschäftsführer der Nähszene in Leverkusen, Dirk Müller, ist wohl der Hauptgrund für die vielen Reparaturen, dass die Menschen ihre Nähmaschinen in den letzten Jahren nicht oft genug benutzt haben. "Jeder sollte seine Maschine, auch wenn sie nicht gebraucht wird, mindestens alle sechs Monate einmal eine halbe Stunde durchlaufen lassen. Dann verteilt sich das Öl wieder. Dann setzt sich kein Rost an und dann hat man länger etwas von den Maschinen." "Es sind unheimlich viele Maschinen in den Haushalten unterwegs und teilweise auch sehr gute. Ich kann nur appellieren. Wenn jemand eine alte Nähmaschine hat. Bitte nicht wegschmeißen. Da sind teilweise mehrere Monatsgehälter für gezahlt worden. Die Leute wissen gar nicht, was sie für Schätzchen zu Hause haben. Es macht Sinn, die alten Maschinen einmal zu reparieren." In der Corona-Zeit haben die Menschen in Deutschland angefangen, sich selber Schutzmasken zu nähen. Und zwar alle gleichzeitig. Auch deshalb stehen zur Zeit in der Werkstatt der Nähszene so viele Nähmaschinen, die auf ihre Reparatur warten, wie noch nie zuvor in der 70 jährigen Geschichte der Firma. "Wir haben natürlich momentan so viel wie noch nie auf diesen kurzen Zeitraum repariert. Und viele Kunden haben auch eine neue Maschine gekauft, weil es ihnen einfach zu lange war, drei oder vier Wochen auf eine Reparatur zu warten." Für den Besitzer dieser über 50 Jahre alten HUSQVARNA MASCHINE wird die lange Reparaturwartezeit wohl eher kein Problem sein. Denn auch in ein paar Wochen werden wir leider immer noch Schutzmasken nähen müssen.