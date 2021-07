Auf dem Spielfeld will er nicht alles auf den Kopf stellen, sagt der neue Cheftrainer von FC Bayern München. Julian Nagelsmann geht es um "eine gewisse Flexibilität". Er will die Spieler in ihrer besten Position spielen lassen und die dazu optimalen Grundordnungen suchen, kündigt der 33-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch an. "Fühlt sich gut an. Ich bin sehr, sehr froh, Trainer von Bayern München zu sein. Bin froh, jetzt hier zu sitzen. Freue mich natürlich riesig auf die Saison. Freue mich auf die Vorbereitung, auch wenn sie ein bisschen andere Voraussetzungen hat, weil einfach noch sehr, sehr viele Spieler in ihrem verdienten Urlaub sind und erst in zweieinhalb oder manche auch erst in 3 Wochen zurückkommen. Aber es wird eine spannende Vorbereitung, wird eine spannende erste Saison für mich und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und die ersten Gespräche mit den Mitarbeitern und mit den Spielern liefen alle sehr, sehr positiv. Ich fühle mich schon wohl in meinem sehr schönen Büro und von daher freue mich, wenn es am Nachmittag dann auch mit der wichtigen und tatsächlichen Arbeit auf dem Platz losgeht." Nagelsmann, der vor fünf Jahren in Hoffenheim als jüngster Bundesligatrainer aller Zeiten das Ruder übernahm, ist ein Liebhaber des dynamischen Offensivfußballs mit aggressivem Pressing und schnellem Umschaltspiel. Er galt als Bayerns Wunschkandidat.

