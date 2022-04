STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Trainer Bayern München: "Ja, ich glaube, dass wir, wenn man es zusammenfasst, im Hinspiel das Duell verloren haben. Wenn man das Auftreten heute sieht, welche Emotionen, auch taktisch diszipliniert, auch taktisch gut, mal by the way defensiv wie offensiv, dann rückt es auf der anderen Seite das Hinspiel noch mal in ein schlechteres Licht, weil wir es einfach komplett konträr gemacht haben. Natürlich anders verteidigt als heute, in einer anderen Ordnung. Aber da war man einfach nicht da. Und deswegen haben wir es dann verloren. Dass Villareal verteidigen kann, das haben wir im Hinspiel gesehen, haben aber dann auch vor allem eine Analyse gegen Juventus gesehen. Ja, am Ende hat, glaube ich, so ein bisschen das zweite Tor gefehlt. Wir haben da eine große Chance mit Thomas gehabt. Wenn wir den machen, glaube ich, dann gewinnen wir es. Ja, der Druck war insgesamt heute gut, finde ich. Wir haben sehr gut verteidigt. Natürlich haben wir ein, zwei Situationen zugelassen, aber ist natürlich auch normal, wenn du 1:0 hinten bist, musst du ein bisschen mehr Risiko gehen als der Gegner. Trotzdem, finde ich, haben wir sie heute dominiert über weite Strecken. Bringt nur nichts, weil wir ausgeschieden sind. Das hängt schon noch ein bisschen davon ab, wie wir die Meisterschaft gestalten. Aber grundsätzlich sind im Pokal ausgeschieden, in der Champions League. Es ist quasi, sollten wir Meister werden, das gleiche Ergebnis wie die letzte Saison. Und das ist für Bayern München, glaube ich, nicht ausreichend. Halbfinale ist ja immer so das Minimalziel, was man hat und was wir hatten. Das haben wir nicht geschafft."

