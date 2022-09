STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Trainer Bayern München: "Finde ich, waren wir besser. Barca war vielleicht in der ersten einen Tick besser. Und am Ende haben wir die Effizienz heute gehabt, die man vielleicht gegen Stuttgart oder auch gegen Gladbach vermissen lassen haben, gezeigt. Und deswegen aufgrund der größeren Effizienz am Ende gewonnen. Wir hatten schon vier, fünf echt gute Kontersituationen. Trotzdem können wir uns da auf Manu verlassen in den Einzelsituationen, hat zwei Bälle super gehalten. Und da haben wir in der Halbzeit ein paar Szenen angeguckt. In der zweiten Halbzeit haben wir viel, viel beser verteidigt. Viel aggressiver, mit mehr Tempo angelaufen. Da war ich wirklich sehr zufrieden. Haben natürlich ein wichtiges Standard-Tor gemacht, schnell ein zweites nachgelegt. Ja, ich habe ihn kurz nach dem Spiel gesehen. Kurz in den Arm genommen. Aber er spielt jetzt bei einem anderen Verein. Ich habe sehr viele Spieler, um die ich mich kümmern muss. Ich habe jetzt echt diese Woche, glaube ich, ich würde sagen 65 Fragen zu Lewi beantwortet. Und die müssen wir jetzt dann irgendwann wieder an Xavi stellen, weil er ist nicht mehr mein Spieler und wahrscheinlich wird es auch nicht mehr."

