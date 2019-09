Voller Einsatz bei Julian Nagelsmann an der Seitenlinie. Am Samstag steht für den Trainer von RB Leipzig das Spitzenspiel gegen Bayern München an. Mit drei Siegen und neun Punkten ist Leipzig optimal in die Saison gestartet und grüßt derzeit von der Tabellenspitze. Erst dahinter kommt der Rekordmeister aus München. Nagelsmann sieht sein Team für das Spiel gut gerüstet und erwartet von seinen Spielern einen mutigen Auftritt. "Mein Credo war, und was auch am Samstag ein Credo sein wird, dass man Respekt haben muss, das muss man vor jedem Lebewesen, vor jedem Gegner. Das ist ganz normal. Aber zu viel Respekt oder Angst ist falsch, man muss schon mutig auftreten und sich einfach auch zutrauen, gewinnen zu können. Wir sind gut drauf, haben vor allem punktemäßig einen ganz guten Run, jetzt aktuell werden wir vielleicht ein bissl besser dargestellt als wir die Spiele tatsächlich abgeliefert haben, aber punktemäßig haben wir das Maximale geholt und wir würden da gerne am Samstag da weitermachen." Die größte Aufgabe werde es sein, die Bayern 90 Minuten zu beschäftigen, sagt Nagelsmann. Leipzig dürfe sich nicht verstecken: "Tendentiell ist es schon so, dass Bayern eine Mannschaft ist, die gerne den Ball hat auch viel Ballbesitz hat, im Normalfall fast gegen alle Teams auch deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner. Sprich, es werden schon die ein oder andere Verteidigungsausgaben auf uns zukommen. Wir dürfen aber wie gesagt unsere Offensive nicht außer Acht lassen und von dem her werden auch genug Spieler auf dem Feld sein, die in der Lage sind dem Gegner so weh zu tun, dass wir selber auf der Anzeigentafel die Zahlen auf der richtigen Seite nach oben schrauben können." Die Motivation der Leipziger Spieler wird in der Partie gegen die Münchener besonders hoch sein, da ist sich Nagelsmann sicher. Zumal sie gerne die Statistik ein wenig verbessern würden. In den bisherigen sechs Bundesliga-Duellen beider Mannschaften gab es für die Leipziger nur einen Sieg und ein Unentschieden. Viermal gewannen die Bayern. Der Erste gegen den Zweiten - spannender könnte eine Bundesliga-Partie kaum sein. Drei Spiele, neun Punkte, RB Leipzig ist mit maximaler Punkte-Ausbeute optimal in die Saison 2019/20 gestartet und steht vor dem 4. Spieltag an der Tabellenspitze. Die Bayern dagegen haben gleich am ersten Spieltag mit einem Unentschieden gegen Hertha BSC Punkte liegengelassen und stehen mit insgesamt sieben Punkten derzeit auf Rang Zwei. "Das wird schon die größte Aufgabe sein, 90 Minuten den Gegner zu beschäftigen", sagte der Trainer der Leipziger, Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem großen Spiel. "Mein Credo war, und was auch am Samstag ein Credo sein wird, dass man Respekt haben muss, das muss man vor jedem Lebewesen, vor jedem Gegner, das ist ganz normal, aber zu viel Respekt oder Angst ist falsch, man muss schon mutig auftreten und sich einfach auch zutrauen, gewinnen zu können." Sein Team sei gut drauf, betonte der junge Trainer, der in der Saison zuvor bei der TSG Hoffenheim war. "Jetzt aktuell werden wir vielleicht ein bissl besser dargestellt als wir die Spiele tatsächlich abgeliefert haben, aber punktemäßig haben wir das maximale geholt und würde gerne am Samstag da weitermachen." Nagelsmann setzt auf die Effizienz seines Teams. "Und das wird auch gegen Bayern München natürlich ein Faktor sein, da wirst du jetzt nicht Dir im Normalfall zehn hundertprozentige rausspielen, von daher ist es schon ratsam, diese Effizienz, die wir in den ersten drei Spielen, Spieltagen hatten, auch in das Spiel am Samstag mit zu nehmen." Immerhin sei der FC Bayern München eine Mannschaft, die sehr gut verteidige und extrem wenig Gegentore zulasse. Bayern-Trainer Niko Kovac erwartet einen "heißen Tanz" wenn die zweitplazierten Münchener am Wochenende auf den Tabellenführer RB Leipzig treffen. "Ja, natürlich ist es ein sehr wichtiges Spiel für uns - aber auch für Leipzig. Es ist ja immer so, dass nach so einer Länderspielpause, wo viele Nationalspieler unterwegs waren, das Trainingspensum nicht absolviert werden kann, wie es normal üblich ist, wird man schauen, wie sich das entwickelt. Aber neben Leipzig natürlich muss man auch Dortmund und Leverkusen erwähnen, das sind die vier, die letztes Jahr oben waren, und ich glaube auch dieses Jahr alles untereinander ausspielen werden. Und wir wissen, was uns dort erwartet: Ein heißer Tanz - ist immer ein heißer Tanz gegen Leipzig. Dementsprechend sind wir motiviert und auch vorbereitet", sagte Kovac vor Journalisten am Donnerstag. 