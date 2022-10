STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Trainer Bayern München: "Die Leistung war sehr erwachsen, sehr souverän. Wir haben gewusst, dass wir die nötige Geduld brauchen in Ballbesitz, dass wir auch die nötige Geduld brauchen im Verteidigen. Dass Barcelona sehr, sehr guten Fußball spielen kann, ist, glaube ich, bekannt. Dass wir auf die Situation lauern wollten und dann natürlich auch die hohe Kette bespielen wollten, das haben wir im Spiel heraus gut gemacht. Serge hat ein tolles Spiel gemacht. Die Abwehrkette hat super gespielt. Wir haben am Ende nach 90 Minuten und nach 94 Minuten keinen Torschuss zugelassen in Barcelona, wo jetzt schon der ein oder andere offensive Weltstar auf dem Acker steht. Und dann, am Ende muss man sagen, auch wenn der Ballbesitz, glaube ich, 54 oder 56 Prozent für Barcelona war, trotzdem mehr als verdient - wir haben, glaube ich, elfmal aufs Tor geschossen - das ist für ein Auswärtsspiel in Barcelona gut und mit einer guten Effizienz hat die Mannschaft wieder mal, was die Galligkeit angeht, herausragend gut ein gutes Spiel gemacht. Ich habe ja schon mehrfach betont, dass Barca, finde ich, eine gute Entwicklung genommen hat. Haben einen herausragend guten Kader, haben wir tolle Neuzugänge und werden sicherlich auch in Zukunft eine große Herausforderung in der Champions League sein. Jetzt auch sicherlich in der Euroleague eine tolle Saison spielen, weil sie einfach einen herausragend guten Kader haben und offensiv extrem viel Spaß machen."

