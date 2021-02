BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**NO RESALES. NO COMMERCIAL USE. MUST ON-SCREEN COURTESY "©UEFA 2021" **~ HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Trainer RB Leipzig: "Grundsätzlich, glaube ich, sind wir im sehr guten Flow. Wir haben die letzten vier Spiele gewonnen. Liverpool hat fünf der letzten sieben nicht gewonnen. Demnach glaube ich, wenn Liverpool einen top, top Tag hat und super im Run sind, dann sind Sie sicherlich Favorit. Ich sehe es jetzt immer noch als leichten Favoriten. Einfach aufgrund auch der internationalen Erfahrung. Aber wir haben gezeigt und wir wissen auch, dass wir mithalten können mit Teams vom europäischen Top-Format. Und es haben wir letztes Jahr in der Champions League gezeigt, haben wir jetzt dies Jahr in einer sehr schweren Gruppenphase gezeigt und haben wir auch in der Bundesliga gezeigt gegen viele gute Mannschaften, wo wir sehr konstant punkten... Ich glaube, meine Spieler wissen, dass es ein Weltklasse-Team ist, dass auch, wenn du dich innerhalb der Premier League umhörst, trotz der vielleicht kleinen Ergebniskrise, die sie haben, wenn du mit ein paar Trainern sprichst, Interview hörst, nach den Spielen, dann sagen alle, dass Liverpool mit Abstand der unangenehmste Gegner ist in der Premier League mit Manchester City aktuell, die man haben kann. Weil sie sehr variabel sind, sehr unausrechenbar, weil sie, wie Piet gesagt hat, verschiedenste Stärken haben, die Dinge sehr, sehr gut umsetzen. Und diese Ergebniskrise, die haben sie ja nicht in der Champions League, sondern in der Premier League. Ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist. Das ist ein komplett anderer Wettbewerb."

