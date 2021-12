Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON JULIAN NAGELSMANN, TRAINER FC BAYERN MÜNCHEN "Zur zweiten Frage, ich mache mir gar keine Sorgen, weil die Infiltration nicht so dramatisch ist, also die Ärzte bei einer Bildgebung, was die Lunge angeht. Die ist vorhanden, deswegen ist es eine Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahme, dass er einfach noch ein bisschen Pause mache, bis es komplett vorbei ist. Der es ist nicht so dramatisch, dass man irgendwelche Folgeschäden erwarten kann." "Es ist bei beiden identisch, sie haben leichte Infiltrationen in der Lunge noch, von der Infektion. Man soll da keine Belastung fahren, noch beide zehn Tage Pause. Pause nicht komplett, aber zumindest unter sehr geringer Belastung dürfen sie regenerativ schon ein bisschen was machen, aber jetzt keine gro0e Belastung fürs Herz und generell für den Körper. Und nach den zehn Tagen wird dann ein neues Bild gemacht. Bei Choupo-Moting ein bisschen früher, weil er ja freigetestet wurde oder früher die Untersuchung hatte, weil er sich früher Freitesten konnte."

