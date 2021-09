Barca gegen Bayern, so heißt die Partie in der Fußball-Championsleague am Dienstagabend - und es ist nun auch für die Münchener das erste Mal seit vielen Jahren, dass Super-Star Lionel Messi nicht mehr im Kader der Katalanen steht. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sagt, er sehe sein Team dennoch nicht in der Favoritenrolle, denn Barcelona bleibe wohl stark: O-Ton: Sie spielen einfach anders. Sie haben - Lionel ist natürlich ein Spieler gewesen, der sehr viel Bälle anzieht, der sehr viel spielen möchte, der natürlich immer, wenn er bei dir im Team ist, versuchst du ihn zu suchen und er soll dann mit seinen kreativen Lösungen spielentscheidend sein. Jetzt verteilt sich die Verantwortung einfach auf mehrere Schultern. Auch Bayern-Torhüter und Kapitän Manuel Neuer sagt, er sehe selbst nach dem historischen 8:2 im bisher letzen Spiel keinen klaren Favoriten: O-Ton: Ich glaube, dass beide Mannschaften einfach einfach für sich selbst einen guten Start haben wollen und dass es jetzt kein Spiel werden wird wie damals in Lissabon, das ist uns allen bewusst. Wichtig wird wird sein, dass jede Mannschaft für sich einfach das beste Ergebnis für seinen League Start mitnehmen möchte. Und deshalb glaube ich auch an ein enges Spiel. Das Spiel in Barcelona beginnt am Dienstagabend um 21 Uhr.

