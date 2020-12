HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHER GESENDET. O-Töne von Julian Nagelsmann, Trainer RB Leipzig: "Ja, dass wir insgesamt in dem ersten Spiel gegen ManU zu wenig gefährliche Situation in der Box hatten, das war schon ein Fakt. Das spricht noch nicht zwingend für ein 0:5, für die 0 schon, für die 5 vielleicht noch nicht zwingend. Das war schon auf jeden Fall eine Lehre, dass wir eine bisschen andere Art und Weise auf dem Platz müssen, was das Spiel im letzten Drittel angeht. Weil Manchester einfach unglaublich stabil ist, gerade in der Luft sehr wenig Flanken zulässt, aber auch sehr wenig Flanken, Gegentore oder Chancen zulässt, auch in der Liga. Sie haben einen sehr geringen 'Unexpected Goalwert', was Gegentore betrifft. Und da müssen wir einfach ein bisschen variabler sein in der Offensive, uns mehr bewegen, auch mehr hinter die Kette kommen, versuchen hinter die Kette zu kommen, ein bisschen mehr Dynamik in der Kette auszulösen. Und dann war es so, auch in den letzten Auswärtsspielen, dass Manchester sehr, sehr häufig auch mal hinten lag und trotzdem die Spiele noch gewonnen hat. Wir lagen jetzt nicht hinten in dem ersten Spiel, aber es stand lange Zeit nur 1:0 und auf einmal haben sie dann einfach nochmal ein paar Gänge hochgeschaltet. Das ist sicherlich auch eine Lehre. " "Ich glaube sogar, dass Markus Rashford vielleicht im Topspeed dieses Jahr aktuell noch einen Tick schneller war als Mbappe. Er Läuft glaube ich über 36 (Kmh), Mbappe auch an die 36, 35 (Kmh) Topspeed gehabt. Er kann sicherlich auch noch ein bisschen schneller. Das werden wir schon im Kollektiv verteidigen müssen, trotzdem gibt es natürlich immer gewisse Verhaltensweisen gegen Spieler mit diesem Tempo, dass du bei freien Bällen, die gerade Bruno Fernandez dann oft auch hat, in der roten Zone einfach diesen Raum eher verteidigst und nicht so extrem aufs Vordenken gehst und einfach immer viel als Abwehrspieler auch den Druck auf den Ballführer beobachtest, das ist das alles Entscheidende. Sie dürfen einfach nicht so viel Platz haben, im Raum vor unserer Kette, um dann aufdrehen zu können. Und die Spieler mit viel Speed, auch Greenwood hat einen sehr guten Speed, Martial wenn er spielt hat einen guten Speed, auch Cavani ist intelligent bei den Laufwegen. Da müssen wir einfach aufpassen. Und die Abwehrspieler haben eine klare Botschaft, dass sie einfach den Druck auf den Ballführer beobachten."

