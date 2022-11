STORY: Julian Nagelsmann, Trainer FC Bayer München am Dienstagabend nach dem 2:0 Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand: "Ich gratuliere Ihnen da auch zum Weiterkommen. Sie haben eine gute Mannschaft, einen guten Trainer und Können. Wenn du durch die Gruppenphase durchgehst, kannst du immer auch um den Titel mitspielen. Das zählt für uns genauso wie für Inter im gleichen Maße. Waren zwei spannende Spiele, wo wir zweimal gewonnen haben. Wir hätten auch zweimal, hätte auch zweimal anders laufen können. Am Ende finde ich beide Siege schon verdient und gehen auch in Ordnung. Aber das entscheiden auf dem Niveau manchmal Nuancen." // "Da geht es darum, natürlich den Vereins-Schwung zu konservieren und mitzunehmen dann in den zweiten Teil der Saison. Ist ja nicht ganz einfach, ein paar Spieler der Hinrunde und dann natürlich auch die Gruppenphase. Klar, das ist schon das Ziel. Aber wir haben letztes Jahr auch eine sehr gute Gruppenphase gespielt und dann keine so gute K.-o.-Runde. Demnach müssen wir ein paar Schritte anders gehen als letztes Jahr. Aber ich bin guter Dinge, dass wir den Geist, der gerade in der Gruppe herrscht, auch transportieren können ins neue Jahr."

