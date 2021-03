"Strategie statt Pandemie" - so lautet das Motto von Martina Völkl-Klier, der Geschäftsstellenleiterin vom bayerischen Verband der deutschen Nageldesigner. Seit Montag darf die Nagelpflege-Branche in Bayern wieder arbeiten. Viel zu spät, sagt die 52-Jährige. "Wir haben jetzt vier Monate hier nicht arbeiten dürfen. Der Branche geht es sehr schlecht und ich höre von den Nagelstudiobetreiberinnen, dass die Zahlen der Anmeldungen sehr zaghaft laufen." Nagelstudios hätten nie so lange geschlossen bleiben müssen, sagt Völkl-Klier. Die Hygienevorschriften reichten ihr zufolge vollkommen aus, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Die Arbeit laufe anders als bei Frisörsalons nahezu kontaktlos ab. Die Kundin sitze hinter einer Glasscheibe und trage ebenso wie die Nagelpflegerin eine FFP2-Maske. Bei den Nagelfeilen handle es sich um Einmal-Produkte, alles andere werde sehr sorgfältig desinfiziert. Die ersten Leute, die sich bei den Studios in Bayern um einen Termin bemüht hätten, seien hauptsächlich Menschen gewesen, die aus medizinischen Gründen eine Nagelpflege benötigen, sagt Völkl-Klier. Wie Kathrin Lessentin, die sich am Montag endlich wieder behandeln lassen durfte: "Ich bin froh, dass ich wieder richtig arbeiten kann. Ich arbeite in der Buchhaltung, also sitze den ganzen Tag am PC und mit kaputten Nägeln, ich habe Schmerzen ohne Ende. Also, es ist nicht wegen 'Schön und Glitzer und Farbe', sondern ich brauche es tagtäglich." Mit den Hygienevorschriften habe es Völkl-Klier schon im letzten Jahr versucht, eine Schließung zu vermeiden. Von den Behörden habe sie aber damals keine Antwort bekommen. Was die versprochenen Hilfen angehe, so die Bayerin, seien die für November und Dezember gekommen. Aber was den Januar und Februar betreffe, gebe es noch keinen Leitfaden, sagt sie. Den Verbandsmitgliedern ginge es allen sehr schlecht. Die ganze Branche hofft jetzt, dass sie nicht noch einmal schließen muss.

