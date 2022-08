STORY: An diesem Mittwoch war es das erste Mal, dass Andrea Nahles in ihrer neuen Rolle als Chefin der Bundesagentur für Arbeit die aktuellen Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt verkündete. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August auf über 2,5 Millionen gestiegen. Dabei ist die gute Nachricht , dass die steigenden Energiepreise dem deutschen Arbeitsmarkt bisher wenig Probleme machen. Der Krieg in der Ukraine hat dennoch auch Auswirkungen auf die Beschäftigung in Deutschland: „Trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist der Arbeitsmarkt weiter sehr robust. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben zwar im August erneut stärker als jahreszeitlich üblich zugenommen. Dies liegt jedoch weiterhin an den ukrainischen Geflüchteten, die eben jetzt noch erfasst werden. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, während gleichzeitig immer weniger Kurzarbeit eingesetzt wird.“ Die ehemalige Bundesarbeitsministerin und Ex-SPD-Vorsitzende hatte Anfang August ihre neue Position in Nürnberg angetreten. Für den Umbau ihrer riesigen Behörde hat sie ambitionierte Pläne: „Wir haben einfach den Ehrgeiz, die BA wirklich zur kundenfreundlichsten, modernsten - auch ich persönlich als zuständige IT-Vorständin - auch zur digitalsten Behörde Deutschlands zu machen. Und um das zu erreichen, gibt es viele, viele Schrauben, an denen wir drehen und an denen wir dann auch noch uns messen lassen wollen, in den nächsten Jahren.“ Eine höhere Arbeitslosigkeit ist für den August üblich, bevor mit dem Ende der Sommerferien und dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres der Herbstaufschwung einsetzt. Laut Nahles gebe es derzeit allerdings Signale, dass sich die Lage eintrüben könne. So gebe es in einigen Regionen eine stärkere Nachfrage nach Beratung zur Kurzarbeit.

