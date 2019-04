(HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT OHNE SPRECHERTEXT) O-TON SPD-VORSITZENDE ANDREA NAHLES: "Erstens: Enteignung gibt es, wird es auch in Zukunft geben und es ist etwas, was man braucht, dauert ewig, viele Rechtsstreitereien, ist nicht der schnellste Weg zu bezahlbarem Wohnraum. Um das mal klar zu sagen. Enteignung drückt aber vor allem die Forderung aus, der Wut vieler Menschen auf die Wohnungs-Konzerne. Und ich sage euch: Wer noch den letzten Cent aus den Mieterinnen und Mietern rausquetschen will, vergreift sich an sozialem Frieden in unserem Land und deswegen brauchen wir kommunale Wohnungsbaugesellschaften, öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, und Bremen ist da ganz vorne in diesem Bunde, in diesem Land. Und was Schwarz-Grün jetzt in Schleswig-Holstein macht, die Mietpreisbremse und die Kappungsgrenze schaffen die gerade gegen den erheblichen Protest des Mieterbundes ab. Das geht aber nicht Herr Habeck: Bundespolitisch links blinken und landespolitisch rechts abbiegen lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Liebe Grüne, so nicht, mit uns nicht."