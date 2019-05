HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-Ton Andrea Nahles, SPD-Vorsitzende: "So lange wir auf dieser Bühne stehen und für Wahlen werben, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in ganz Deutschland, über 156 Jahre haben wir immer klar gestanden. Und klare Kante gegen Rechts, das ist, was uns auszeichnet. Und deswegen sage ich euch, diese Wahl ist wichtig am Sonntag. Für ganz Europa, aber auch für Bremen. Die CDU hatte geplant, mit Sebastian Kurz heute den Wahlkampf-Abschluss zu machen. Jetzt hat der Mann abgesagt, er würde in Wien gebraucht. Das darf bezweifelt werden. Das darf bezweifelt werden. Aber, wisst ihr, was mich wirklich aufregt, warum haben die denn überhaupt eingeladen? Der hat Strache zum Vizekanzler in Österreich gemacht. Und das war von Anfang an ein ganz schlechter Gedanke, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren. Und liebe Leute, es geht um nicht weniger, als dass diese Rechtspopulisten, mit Verlaub das Rad zurückdrehen wollen. Nationalismus, neue Schranken, in den Köpfen, an den Straßen wollen wir nicht. Deswegen SPD wählen am Sonntag, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren."