STORY: Israelische Streitkräfte haben in der Nacht zum Mittwoch ein Dorf in der Nähe von Dschenin im Westjordanland gestürmt, um das Haus eines Palästinensers zu sprengen, der Ende März in einer israelischen Stadt fünf Menschen erschossen haben soll. Diese Bilder wurden von der israelischen Armee veröffentlicht. Das Haus wurde mit Sprengstoff präpariert und in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in die Luft gesprengt. Nach Angaben von Ärzten und Bewohnern warfen Dorfbewohner Steine auf die Soldaten, die das Feuer auf sie eröffneten. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde ein Mann getötet und zwei weitere schwer verwundet. Es war nicht sofort klar, ob sie alle an der Konfrontation teilgenommen hatten. Unterdessen wurde in Bethlehem unter großer Anteilnahme ein Palästinenser zu Grabe getragen, der ebenfalls von israelischen Streitkräften erschossen worden sein soll. Dies soll nach einer Razzia in einem Flüchtlingslager passiert sein. Nach Angaben des israelischen Militärs kam es während der Aktion zu gewalttätigen Ausschreitungen durch Hunderte von Palästinensern. In den vergangenen Wochen hat die Gewalt im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wieder zugenommen.

