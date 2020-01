An der Seite von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellte US-Präsident Donald Trump am Dienstag den mit Spannung erwarteten Friedensplan seiner Regierung vor. Demnach will er den jahrzehntelangen Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern mit einer Zwei-Staaten-Lösung befrieden. "Heute hat Israel einen riesen Schritt in Richtung Frieden gemacht", sagte Trump. Netanjahu sprach von einem realistischen Weg hin zu einem langanhaltenden Frieden. Dem Plan zufolge soll Jerusalem die ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben. Ost-Jerusalem soll Hauptstadt des Palästinenser-Staats werden. Nach Angaben von hochrangigen US-Vertretern werden die USA die israelischen Siedlungen im Westjordanland anerkennen, die von anderen Ländern als illegal eingestuft werden. Im Gegenzug soll Israel während der Verhandlungen über einen Palästinenser-Staat vier Jahre die Siedlungsaktivitäten einfrieren. Die Palästinenser müssten für einen eigenen Staat Fortschritte bei der Achtung der Menschenrechte, der Pressefreiheit und der Rechtstaatlichkeit vorweisen. Schon vor der Pressekonferenz in Washington hatten Palästinenser im Gaza-Streifen gegen Trumps Friedensplan demonstriert. Sie verbrannten Poster mit den Bildern von Trump und Netanjahu. Vertreter der Palästinenser waren nach eigenen Angaben nicht nach Washington eingeladen worden. Erste Reaktionen von palästinensischer Seite nach der Veröffentlichung des Friedensplans signalisierten Ablehnung. Die Aussagen des US-Präsidenten würden viel Wut erzeugen, sagte ein Hamas-Vertreter.