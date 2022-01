Der Nahostkonflikt könnte sich zuspitzen. Hier sollen Flugkörper über Israel zu sehen sein, abgeschossen von militanten Palästinensern im Gazastreifen. Diese feuerten am frühen Samstagmorgen laut israelischem Militär zwei Raketen auf das Mittelmeer ab und verursachten eine Explosion vor der Küste von Tel Aviv. Nach Polizeiangaben gab es keine Schäden. Am Ufer von Tel Aviv war der Vorfall selbstverständlich Thema. Ein Augenzeuge schilderte seine Beobachtungen so: "Wir wollten fischen, es regnete. Wir sahen Raketen über unseren Köpfen, dann die Explosion im Meer. Wir waren sicher, dass die Raketen aus Gaza stammten." Zunächst reklamierte keine militante Gruppe die Verantwortung für die Explosion. Laut Militärangaben griff Israel nach Einbruch der Dunkelheit Stützpunkte militanter Palästinenser im Gazastreifen an. Der Rundfunksender der radikal-islamischen Hamas meldete, israelische Flugzeuge und Panzer hätten Sicherheitsposten der Gruppe und ein Ausbildungslager attackiert. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht. Die Hamas feuerte in der Vergangenheit gelegentlich Testraketen in Richtung Meer ab. Eine der Hamas nahestehende Nachrichten-Internetseite berichtete jedoch, der aktuelle Abschuss sei wahrscheinlich durch eine Fehlfunktion verursacht worden.

