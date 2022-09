STORY: Besuch für Bärbel Bas. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat am Donnerstag in Berlin die Präsidentin des Deutschen Bundestages getroffen. Die demokratische Politikerin vertritt die Vereinigten Staaten bei der am Donnerstag beginnenden Speakers' Conference, bei der Vertreter der jeweiligen Parlamentspräsidenten der G7-Staaten zusammenkommen. Es wird erwartet, dass Pelosi während der Konferenz eine Grundsatzrede hält, in der sie die Invasion der Ukraine durch Russland verurteilt. Vom 14. bis 15. September war Deutschland außerdem Gastgeber eines Treffens der G7-Handelsminister in Neuhardenberg.

