Nein, das ist kein reines Hunderennen, das ist ein Rennen für Hund und Mensch. Und nicht nur das. Denn im kroatischen Crikvenica, wo sich einer der wenigen Hundestrände des Landes befindet, wurde am Sonntag nicht nur gerannt, sondern auch geschwommen, vor allem zur Freude der Sieger. "Mein Hund Nando ist zwei Jahre alt und stammt hier aus dem Tierheim. Er ist jetzt seit einem halben Jahr bei mir und ist ein guter Hund, ganz vorne dabei", so Antonija Pirker. Gewinner wurden auch in weiteren Kategorien ermittelt, im Trinken und im Essen, Pardon, im Saufen und im Fressen. Dabei gingen lediglich die Hunde an den Start. Jelena Lesajas Hund Jagoda war beim Eisschlabbern am schnellsten und trug den Sieg davon. "Wir haben uns elf Jahre lang vorbereitet, denn so alt ist Jagoda jetzt. Sie frisst alles und wir müssen immer aufpassen, dass die Müllbeutel nicht offen herumliegen. Und wir müssen die Portionen in Maßen halten. Der Sieg war also zu erwarten und ist absolut wohl verdient." Wohl verdient dürfte wohl auch die Ruhe nach dem Wettbewerb gewesen sein, denn dieser Tag war - für Hund und Mensch - sicher ziemlich aufregend.

