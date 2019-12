Damals wie heute versammelten sich in den frühen Morgenstunden des zweiten Dezembers bei Temperaturen knapp über Null Grad erste Truppen auf den Hügeln nahe der Siedlung Austerlitz. Die sogenannte Drei-Kaiser-Schlacht von 1805 ist heute eine der bekanntesten Schlachten der Napoleonischen Kriege. Am Pratzeberg zwischen Brünn und Austerlitz besiegte Napoleon eine Allianz aus österreichischen Truppen unter Kaiser Franz II. und russischen Truppen unter Zar Alexander I. Geschätzte 10.000 Reenactment-Enthusiasten ließen die Schlacht am Montag am Originalschauplatz im heutigen Tschechien noch einmal auferstehen. Kanonen dröhnten, Pferde zogen über das Schlachtfeld, Pulverqualm lag in der Luft. Die Darsteller trugen historische Trachten, Musketen, Pistolen und Säbel. NAPOLEON-SCHAUSPIELER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN, MARK SCHNEIDER "Wir verherrlichen nicht den Tod, absolut nicht. Wir ehren die Toten. In vielerlei Hinsicht feiern wir die Geschichte Europas, aber auch Weltgeschichte. Hoffentlich lernen wir daraus und bleiben in Zukunft bessere Bürger." MAN FROM GERMANY PLAYING SOLDIER, VOGEL "...und an die Gefallenen und die Toten zu denken. Und heute aber in Frieden und Freundschaft zusammen zu sitzen und Freundschaft zu pflegen." Am Ende besiegte Napoleon auch 2019 den Gegner durch taktische Brillanz.