Mitten in der Corona-Krise hat sich eine Crew der Internationalen Raumstation auf den Weg zurück zur Erde gemacht. Am Freitag sollen die US-amerikanischen Astronauten Jessica Meir und Andrew Morgan sowie der russische Kosmonaut Oleg Skripotschka in Kasachstan landen. Nach ihrem mehrmonatigen Einsatz im Weltraum bestiegen sie in der Nacht zu Freitag eine Sojus-Kapsel und dockten von der Station ab. Das Raumschiff soll am frühen Freitagmorgen in der Nähe der Stadt Scheskasgan landen, teilte die NASA mit. Meir und Skripotschka waren seit September vergangenen Jahres auf dem Außenposten der Menschheit im Einsatz. Die ISS liegt rund 400 Kilometer über der Erde. Derzeit halten noch zwei Russen und ein US-Amerikaner vor Ort die Stellung.