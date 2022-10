STORY: Gelungener Start am Mittwoch des Versorgungs-Raumschiffs Progress 82. Das Modul hob am Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Damit machten sich rund drei Tonnen Lebensmittel, Treibstoff und Vorräte auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS. Es wird erwartet, dass der Nachschub etwa zwei Tage unterwegs sein wird und dann nach der Reise durchs All am Donnerstag am Außenposten der Menschheit ankommt. Das Andock-Manöver soll dann automatisch stattfinden. Die ISS kreist in einer Höhe von circa 400 Kilometern rund um die Erde. Seit dem Beginn ihres Aufbaus 1998 wird sie in internationaler Kooperation von 16 Staaten betrieben.

Mehr