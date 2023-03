STORY: Feierstimmung auf hoher See beim Team Malizia und dem Hamburger Skipper Boris Herrmann. Beim Ocean Race hat die deutsche Jacht "Malizia-Seaexplorer" das Rennen zum Kap Hoorn gewonnen. Herrmann und Co passierten die legendäre chilenische Landmarke am Montag nach 29 Tagen, vier Stunden und acht Minuten. Diese Linie als Erster zu erreichen, bedeute für ihn mehr als der Etappensieg, wird Herrmann zitiert. Er sei stolz auf das Team und auf dieses Boot. Als zweites Boot erreichte das Schweizer Team Holcim-PRB Kap Hoorn. Crew-Mitglied Abby Ehler sagte: "Die Aufregung und die Freude waren nur von kurzer Dauer, denn wir sind wieder mittendrin. Wir haben noch knapp 2000 Meilen bis Itajai vor uns und ziemlich raues Wetter. Also müssen wir konzentriert bleiben und das Boot ins Ziel bringen." Um ins Ziel der dritten Etappe zu kommen, müssen die Rennteams den Südpazifik verlassen und in den Atlantik abbiegen. Dann geht an der südamerikanischen Ostküste hinauf bis ins brasilianische Itajai. Dann werden die Punkte für die gesamte Etappe verteilt. Aktuell liegt Team Malizia im Zwischenklassement auf Platz drei hinter den Teams Holcim-PRB und 11th Hour Racing.

