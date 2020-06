So sieht ein Nashorn aus, dem gerade das Leben gerettet wurde. In Südafrikas Nationalparks leben Tausende der Dickhäuter. Ihr Horn gilt in zermalener Form als Potenzmittel. Deswegen werden sie selbst in den Schutzgebieten von Wilderern gejagt. Um an das Horn zu kommen, muss das Tier sterben. Freiwillig hält es nicht still. Um den Nashörnern dieses Schicksal zu ersparen, haben Wildhüter im Pilanesburg National Park und anderswo begonnen, die Tiere mit einer Kettensäge zu enthornen. Dafür wird das Nashorn gefangen und betäubt. "Wir wollten den Druck rausnehmen und daher haben wir uns für das Kappen der Hörner entschieden. Es ist ein Versuch, die Auswirkungen der illegalen Jagd aufzuschieben", so einer der Verantwortlichen. Seit Beginn der Aktion vor drei Jahren sei die Zahl der durch Wilderer getöteten Tiere zurückgegangen, so die Behörden: kein Horn, kein Pulver, keine Wilderer. Die Abwesenheit der Touristen während der Coronapandemie hatte zuletzt Anlass zu der Sorge gegeben, Wilderer könnten völlig ungestört handeln. Alle Nashornarten gelten als gefährdet. Tausende wurden allein hier in Südafrika in den letzten drei Jahren von Wilderern getötet. Das Abschneiden des Hornes ist nicht unumstritten. So können sich die Tiere schlechter verteidigen. Lebensnotwendig sind die Hörner aber nicht. Und wie Fingernägel auch wachsen sie nach.