Lächeln für's Gruppenbild - und noch das Runde dazu - Hansi Flick gestattete am Montag in Stuttgart den kurzen Pressetermin, um sich dann wieder seinen Nationalspielern zu widmen. Denn die befinden sich im Training, liegt vor ihnen doch die Begegnung mit Liechtenstein am Donnerstag, am Sonntag dann spielen sie gegen Armenien und nächste Woche Mittwoch gegen Island. Insgesamt drei Spiele innerhalb von sechs Tagen. Zunächst aber die Mannschaft aus dem Kleinstaat zwischen Schweiz und Österreich in der Gruppenphase der WM-Qualifikation. Die Partie markiert den DFB-Neustart, Hansi Flick gibt seinen Einstand als Bundestrainer. Anpfiff in Sankt Gallen ist am Donnerstag um 20:45.

