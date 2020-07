Ehre, wem Ehre gebührt. Normalerweise wird am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, eine große Militärparade auf dem Prachtboulevard Champs-Elysees zelebriert. In diesem Jahr jedoch wurde eine deutlich kleinere Feier an der Place de la Concorde abgehalten, bei der dann vor allem das Pflegepersonal gewürdigt wurde. Denn beim anhaltenden Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie standen die Ärzte und Pfleger in der ersten Reihe und tun es weiterhin. Unter den geladenen Gästen waren auch Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, sowie Gesundheitsminister Jens Spahn, weil sie französische Coronapatienten in Deutschland aufgenommen haben, als die Not besonders groß gewesen ist. Zuschauermengen waren nicht zugelassen. Aber man konnte das Event live im Fernsehen verfolgen: "Die Parade konnte nicht unter den normalen Bedingungen stattfinden. Und deshalb denke ich, dass es eine gute Sache war, diejenigen in die Feier einzubeziehen, die an vordersten Front standen." "Es gab diesen ziemlich schwierigen Zeitraum, in dem große Einheit zwischen den Ländern herrschte. Deshalb wollte ich dieses nationale Ereignis sehen. Ich denke, es ist ein großartiger symbolischer Akt, insbesondere nach dieser Zeit, die ja für alle Länder sehr schwierig gewesen ist." Offiziellen Angaben zufolge gibt es in Frankreich bisher rund 172.000 bestätigte Coronavirus-Fälle sowie über 30.000 Personen, die im Zusammenhang mit der Infektion gestorben sind. Der französische Nationalfeiertag am 14. Juli geht auf den Sturm auf die Bastille 1789 in Paris zurück, der den Beginn der französischen Revolution markierte und damit das Ende der Monarchie.