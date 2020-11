Letztes Training vor dem Testspiel gegen Tschechien am Mittwoch in Leipzig.Es ist die erste Partie von dreien, die nun auf die Spieler von Jogi Löw zukommen. Für den Bundestrainer ist die Suche nach einem Ersatz für den Mittelfeld-Strategen Joshua Kimmich eine zentrale Frage.Kimmich hatte sich kürzlich in der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund verletzt. In dem anstehenden Spiel gegen Tschechien sollen vor allem auch Konstanz, Automatismen und blindes Verständnis untereinander trainiert werden. Aber noch interessanter wird es dann wohl, wenn es ebenfalls in Leipzig zunächst gegen die Ukraine und dann in Sevilla gegen Spanien im Rahmen der UEFA-Nations-League geht.Anpfiff des Testspiels gegen Tschechien in Leipzig ist am Mittwochabend um 20:45 Uhr.

