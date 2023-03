STORY: Die Vorbereitungen für das anstehende Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft laufen rund bisher. Auf dem Programm steht ein Testspiel gegen Peru am Samstag. Es ist das erste Länderspiel des Jahres und das erste Spiel unter der Leitung des neuen DFB-Sportdirektors, Rudi Völler. Hinzukommen zahlreiche neue Spieler, die im Vorfeld der Heim-Europameisterschaft 2024 ihre Chance bekommen sollen: Hansi Flick, Trainer Nationalmannschaft: "Es war immer so, ich verstehe natürlich auch, dass man das eine oder andere anzweifelt. Warum ist das jetzt ein Nationalspieler? Ohne Frage. Aber ganz offen und ehrlich gesagt ist es doch so, den März haben wir jetzt dazu genutzt, um neue Erkenntnisse zu schaffen und zu bekommen. Wir haben Spieler eingeladen, die man so nicht auf dem Zettel hat. Wir haben Spieler eingeladen, die wir zuvor analysiert haben. Wir haben Spieler dabei, wo wir wirklich...die haben wir analysiert, haben gesagt, was kann er, was hat er für Stärken, die er bei uns in unsere Idee, wie wir Fußballspielen wollen, reinbringen kann? Und was wir jetzt hier gesehen haben auf dem Platz, ja, da zeigt schon der eine oder andere genau das oder jeder Einzelne eigentlich, was wir uns vorgestellt haben. Und wenn sie alle schon so weit wären, dann wären sie schon länger bei uns. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Spieler auch mal fördert und fordert und dass man ihnen auch eine Chance gibt, sich mal hier zu zeigen." Auch der DFB-Kapitän sieht eine gute Entwicklung bei der Mannschaft, nach einem Tiefpunkt durch das Aus in der Vorrunde bei der WM im vergangenen Winter in Katar: Joshua Kimmich, Kapitän der DFB-Elf: "Wir hatten echt eine gute Trainingswoche, ein sehr gutes Niveau im Training, und da haben die Neulinge auch absolut dazu beigetragen. Das muss man schon sagen. Die haben schon gut Gas gegeben, so wie man sich das vorstellt." Deutschland geht als Favorit in die Partie gegen Peru, die bisherigen zwei Spiele gegen die Südamerikaner hat die Nationalmannschaft gewonnen. Anpfiff ist am Samstagabend um 20:45 Uhr in Mainz. Am Dienstag folgt ein Testspiel gegen Belgien in Köln.

