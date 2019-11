Bei all der guten Laune im DFB-Team muss die Mannschaft von Jogi Löw aufpassen, dass sie ihre Gegner in der EM-Quali nicht unterschätzt. Samstag spielt die Nationalmannschaft gegen Weißrussland und am Dienstag gegen Nordirland. Die Weißrussen hatte im Hinspiel 0:2 verloren aber fast auch ein Tor geschossen. Matthias Ginter: "Ja, ich glaube, man hat im Hinspiel gesehen, dass sie gefährliche Standards haben, dass sie auch gefährlich kontern können. Da müssen wir schon sehr, sehr gut aufpassen, wenn wir den Ball haben. Ansonsten glaube ich, dass es eher ein Spiel wird, wo wir viel den Ball haben werden, wo wir viel investieren müssen." Die Frage, die sich viele in Deutschland, und vor allem die Medien stellten, war: Wer steht im Tor? Manuel Neuer oder Marc-Andre ter Stegen? "Manu spielt morgen gegen Weißrussland in Gladbach, und der Marc wird gegen Nordirland in Frankfurt spielen." Die DFB-Elf steht mit drei Punkten Vorsprung auf Nordirland auf dem zweiten Platz der Gruppe. Punktgleich mit dem Ersten, die Niederlande. "Natürlich sind es noch zwei Schritte bis zur Tür, die uns dann im nächsten Jahr zur EM bringt. Diese beiden Spiele wollen wir natürlich, und das ist unser eigener Anspruch, wollen wir natürlich auch gewinnen." Dann wäre man bei der Europameisterschaft dabei. Diese findet zum ersten Mal nicht nur in einem oder zwei Nachbarländern statt. 2020 wird der Nationenwettbewerb in elf europäischen Städten ausgetragen.