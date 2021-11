Große Aufregung beim DFB am Dienstag in Wolfsburg. Der 26-jährige Nationalspieler und Innenverteidiger Niklas Süle wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und muss zusammen mit weiteren Spielern in Quarantäne. Dazu der DFB-Manager Oliver Bierhoff am Dienstag in Wolfsburg: "Und wir haben dann recht spät, haben wir dann auch die Mitteilung bekommen, dass es sich um Niklas Süle handelt, einen doppelgeimpften Spieler, der diesen positiven Befund hat. Und er ist dann auch mit nach Wolfsburg mit neuen Spielern, gemeinsam im Flieger, angereist. Dann hat die Arbeit von Tim Meyer mit dem Gesundheitsamt heute Morgen begonnen. Dass eben ihn auch die genauen Abläufe geschildert hat. Und am Ende ist halt das Ergebnis dieses, was wir dann heute Vormittag erfahren haben, dass Niklas Süle und vier weitere Spieler abreisen müssen. Und die anderen vier Spieler, die noch im Flieger waren, auch eine etwas besondere Betreuung jetzt hier in den Tagen haben werden. Sie werden also innerhalb der Gruppe noch isoliert an einem Tisch sitzen, oder sie werden auch zum Training vereinzelt anfahren, aber sie brauchen nicht abreisen." Laut DFB ist Süle doppelt geimpft und derzeit symptomfrei. Bei Süle war bereits vor einem Jahr ein positiver Coronatest festgestellt worden, der sich im Nachhinein allerdings als »falsch positiv« herausgestellt hatte. Das Team von Trainer Hansi Flick bereitet sich zurzeit auf das letzte Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein in Wolfsburg vor. Geplanter Anpfiff für die Partie ist am Donnerstag um 20.45 Uhr.

