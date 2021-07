Nach fast 20 Jahren Präsenz haben NATO- und US-Truppen am Freitag ihren größten Militärstützpunkt in Afghanistan geräumt. Die Luftwaffenbasis Bagram, die nördlich der Hauptstadt Kabul liegt, wird im Anschluss an afghanische Sicherheitskräfte übergeben. Hier waren zeitweise bis zu 30.000 Soldaten stationiert. Auf dem Gelände befindet sich außerdem ein Gefängnis, in dem Taliban-Kämpfer, islamistische Extremisten und Terrorverdächtige festgehalten werden. Die radikalislamischen Taliban begrüßte den Abzug. Es wird befürchtet, dass sie nach dem Weggang der ausländischen Soldaten erneut nach der Macht greifen werden. Sie sind seit Wochen wieder auf dem Vormarsch, die Gewalt nimmt im ganzen Land weiter zu. Kabuler Anwohner sagten am Freitag: „Die Amerikaner müssen gehen, es ist Zeit für Frieden in diesem Land.“ „Weil Gott es so will, wird es Frieden in diesem Land geben. Wir wollen Frieden bis zum Ende." US-Präsident Joe Biden hatte angekündigt, als Teil eines Friedensabkommens die amerikanischen Truppen bis spätestens zum Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 in die Heimat zurückholen. Die Bundeswehr hatte bereits am Mittwoch ihren Einsatz in Afghanistan beendet und die letzten Soldaten abgezogen.

Mehr